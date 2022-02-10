Сорокин: УЕФА выделит определенную квоту билетов для россиян на финал Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделит определенную квоту билетов для болельщиков из России на финал Лиги чемпионов сезона-2021/22, который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам заявил генеральный директор организационного комитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года на "Газпром-Арене". Вместимость стадиона составляет 63 026 зрителей. 19 января "Матч ТВ" со ссылкой на неназванный источник сообщил, что УЕФА определился со стоимостью билетов на финал; по данным телеканала, билеты в зону хоспиталити с включенными напитками и едой обойдутся в €1 390 (около 120 тыс. рублей), первой категории - €690 (около 60 тыс. рублей), второй категории - €490 (около 43 тыс. рублей), третьей категории - €90 (около 8 тыс. рублей). Как заявили ТАСС в тот же день в пресс-службе УЕФА, организация объявит стоимость билетов на этот матч в марте.

"Информация, которая просочилась недели две назад, полностью не соответствует действительности, - сказал Сорокин. - Мы беседовали с коллегами из УЕФА, они тоже не понимают, откуда это появилось. Финал Лиги чемпионов представляет огромный интерес в плане билетной программы - вокруг билетов всегда есть определенная суета, фейки. Зачастую билеты начинают продавать всякие не очень добропорядочные компании - собирают заявки, а потом начинают искать, как обслужить их".

"УЕФА всех призывает к тому, чтобы обращаться к единому источнику - сайту УЕФА, других каналов продажи билетов нет. Каждый финал об этом предупреждают, и, к сожалению, каждый финал люди оказываются введены в заблуждение различными недобросовестными товарищами. Билетная программа скоро будет объявлена, естественно, будет определенная квота на Россию. Конечно, большое внимание в плане количества билетов будет уделено двум клубам - участникам финала, тем не менее билеты останутся и для россиян", - подчеркнул генеральный директор организационного комитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.

"Газпром-Арена" была открыта в 2017 году. Стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0), и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти).