Закон об организации финала Лиги чемпионов в Петербурге будет принят до середины апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Закон об организации финала футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге будет принят в конце марта - начале апреля, первое чтение пройдет 16 февраля. Об этом журналистам сообщил руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года на "Газпром-Арене". Вместимость стадиона составляет 63 026 зрителей.

"Если начать с федеральной истории, все изменения в закон, касающийся организации финала Лиги чемпионов, находятся в Госдуме. 16 февраля состоится первое чтение. Ожидаем принятие закона в конце марта - начале апреля", - сказал Сорокин.

"Все обязательства по безопасности, транспорту и другим аспектам федеральными властями и администрацией Санкт-Петербурга будут выполнены в полном объеме. Это еще раз подтвердили наши коллеги", - подчеркнул он.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.

"Газпром-Арена" была открыта в 2017 году. Стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0), и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти).