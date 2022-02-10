Власти Петербурга готовятся принять до 40 тыс. иностранцев на финале Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга готовятся принять до 40 тыс. иностранных болельщиков на финале футбольной Лиги чемпионов. Об этом журналистам рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года на "Газпром Арене". Вместимость стадиона составляет 63 026 зрителей.

"Мы подходим к этому спортивному мероприятию в хорошей форме, - сказал Пиотровский. - Мы переходим в новую фазу подготовки, когда в постоянном режиме готовимся к финальному матчу Лиги чемпионов, постоянно взаимодействуем с нашими коллегами, готовим всю инфраструктуру. Перед нами в первую очередь серьезные вызовы - мы готовимся принять до 40 тыс. гостей в городе. Старый терминал "Пулково-2" будет задействован для приема гостей".

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.

"Газпром Арена" была открыта в 2017 году. Стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0), и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти).