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Олимпиада-2022 в Пекине

Российские керлингисты обыграли сборную Китая в матче олимпийского турнира

Встреча завершилась со счетом 7:4

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу со счетом 7:4 выиграла у команды Китая во втором матче на олимпийском турнире. Соревнования проходят в Пекине.

Сборную Россию на Олимпийских играх представляют Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной).

Россияне одержали первую победу на турнире. В первом матче они проиграли американцам со счетом 5:6. В следующем матче россияне встретятся со сборной Швейцарии. Встреча пройдет 11 февраля и начнется в 4:05 мск.

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира. Финальная игра пройдет 19 февраля, днем ранее состоится матч за третье место.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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