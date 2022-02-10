Российские керлингисты обыграли сборную Китая в матче олимпийского турнира

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу со счетом 7:4 выиграла у команды Китая во втором матче на олимпийском турнире. Соревнования проходят в Пекине.

Сборную Россию на Олимпийских играх представляют Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной).

Россияне одержали первую победу на турнире. В первом матче они проиграли американцам со счетом 5:6. В следующем матче россияне встретятся со сборной Швейцарии. Встреча пройдет 11 февраля и начнется в 4:05 мск.

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира. Финальная игра пройдет 19 февраля, днем ранее состоится матч за третье место.