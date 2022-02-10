В Москве пройдет хоккейный матч в поддержку российской команды на Играх в Пекине

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Товарищеский матч в поддержку сборной России по хоккею, выступающей на зимних Олимпийских играх в Пекине, пройдет 12 февраля на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"12 февраля в 12:00 на ВДНХ состоится товарищеский матч в поддержку сборной России по хоккею, выступающей на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. На лед выйдут призеры Олимпиад разных лет", - говорится в сообщении.

Хоккейный матч пройдет на катке в парке "Останкино". В нем примут участие сборная команда ВДНХ и команда "Арктик", в состав которой войдут чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпийских игр - 2002 в составе сборной России Андрей Николишин, серебряный призер Олимпийских игр - 1998 и обладатель Кубка Стэнли Валерий Зелепукин, а также воспитанники школы "Спартак" и заслуженного тренера РСФСР Евгения Зимина - Сергей Бутко и Роман Захаров.

Мероприятие состоится в соответствии с установленными Роспотребнадзором мерами безопасности.

В стартовом матче олимпийского турнира в Пекине российские хоккеисты в среду обыграли команду Швейцарии со счетом 1:0. В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с датчанами.