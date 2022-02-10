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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России не смогла выйти во второй финал Олимпиады в лыжной акробатике в миксте

Команду представляли Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российские фристайлисты заняли пятое место в первом финале смешанных командных соревнований в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине.

Победителем первого финала стала команда Китая, которая набрала 336,89 балла по итогам трех прыжков. Второе место заняла сборная США (330,55), третье - представители Канады (326,94). Сборная России, которую представляли Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин, набрала 295,95 балла.

Во второй финал, в котором будут разыгран комплект медалей, вышли четыре лучшие команды по итогам первого финала. Начало - 14:50 мск.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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