Двукратная чемпионка Игр в Пекине Йохауг прокомментировала свою допинговую дисквалификацию

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 10 февраля. /ТАСС/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг считает, что в ее допинговом деле все предельно ясно, и ей все равно, если кто-то интерпретируют эту историю иначе. Об этом она заявила журналистам после победы в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

Йохауг в Пекине завоевала вторую золотую медаль и третью - в карьере. Игры 2018 года в Пхёнчхане она пропустила, поскольку отбывала допинговую дисквалификацию. Было установлено, что запрещенное вещество попало в ее организм через губную помаду.

"Я покончила с теми годами, что пропустила. Я и все, кто меня знает, в курсе того, что произошло в этом деле. Люди могут думать, все что угодно, мне все равно, я знаю, кто я и что я делаю. Меня не было два года, я очень усердно тренировалась, чтобы вернуться и сражаться здесь за медали", - сказала Йохауг, отвечая на вопрос американского корреспондента портала Faster Skier Натаниэля Херца, который прежде спрашивал про допинговые скандалы в российском спорте Александра Большунова - олимпийского чемпиона в скиатлоне.

Йохауг 33 года, в Пекине она одержала свои первые победы в личных гонках, ранее она выиграла золото в эстафете на Играх 2010 года в Ванкувере.