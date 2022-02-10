Американские фристайлисты выиграли золотые медали Олимпиады в лыжной акробатике в миксте

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Сборная США по фристайлу стала победителем финала в смешанных командных соревнованиях в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине.

Американцы в составе Эшли Колдуэлл, Кристофера Лиллиса и Джастина Шёнефельда по итогам трех попыток набрали 338,34 балла. Второе место заняла команда Китая (324,22), третье - представители Канады (290,98).

Сборная России завершила выступление на стадии первого финала, откуда в решающий финал вышли четыре лучшие команды. Россияне заняли пятое место.

Медали в соревнованиях по фристайлу в смешанных командных соревнованиях в лыжной акробатике были впервые разыграны на зимних Олимпийских играх. Олимпиада завершится 20 февраля.