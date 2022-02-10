Баскетболист УНИКСа Браун может пропустить матч Евролиги с "Црвеной Звездой" из-за травмы

КАЗАНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Разыгрывающий казанского баскетбольного клуба УНИКС Лоренцо Браун может пропустить матч регулярного чемпионата Евролиги против "Црвены Звезды". Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Велимир Перасович.

Матч между УНИКСом и сербской командой пройдет 11 февраля в Казани.

"У нас есть проблемы с Лоренцо Брауном, - сказал Перасович. - Он получил травму в последней игре. Его участие до сих пор под вопросом, мы не знаем, будет ли он играть завтра. Это решение будет принято завтра".

Перасович уточнил, что у игрока проблемы со спиной.

УНИКС занимает седьмое место в таблице Евролиги, одержав 13 побед в 23 матчах. "Црвена Звезда" идет 14-й с восемью победами в 22 матчах.