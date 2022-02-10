Конькобежка Воронина заявила, что разочарована своим выступлением на дистанции 5 000 м

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российская конькобежка Наталья Воронина разочарована своим выступлением на Олимпиаде на дистанции 5 000 м, однако считает, что в сложившихся обстоятельствах показала лучшее время, на которое была способна. Об этом она заявила в четверг журналистам.

Конькобежка Ирен Схаутен из Нидерландов выиграла золотую медаль Олимпийских игр в забеге на дистанции 5 000 м. Второе место заняла канадка Изабель Вайдеман, третьей стала чешка Мартина Сабликова. Воронина показала шестой результат (6 минут 56,99 секунды). При этом ей принадлежит мировой рекорд на этой дистанции - 6.39,02.

"Никаких ощущений, разочарование. Я, конечно, недовольна, но на данный момент это все, что я могла показать, - сказала она. - К сожалению, сезон для меня не удался. Как бы ни хотела, как бы я ни желала пробежать сегодня быстрее, но на данный момент это все, что я могла показать, выше головы не прыгнуть. На данный момент я готова на такой результат, больше у меня нет слов".

Спортсменка призналась, что осознавала, как тяжело ей будет выступать после перенесенной осенью операции. "Глупо это отрицать. Командная гонка теперь - единственный шанс. Мне еще надо время принять, что вот так. Да, я злюсь на обстоятельства. Но от этого не убежать. Если бы не сделала операцию, могло бы быть еще хуже", - заключила Воронина.