Рожков: сноубордисты и горнолыжники проведут сборы на Сахалине перед Паралимпиадой

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Российские сноубордисты и горнолыжники проведут на Сахалине заключительные сборы перед Паралимпийскими играми в Пекине. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и требованиями регламента по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия при проведении тренировочных мероприятий заключительного этапа подготовки спортивных сборных команд России к XIII Паралимпийским зимним играм 2022 года в Пекине мы были вынуждены внести изменения в заключительный этап подготовки к Играм. Команды по сноуборду и горнолыжному спорту слепых, которые ранее планировали провести сборы в Челябинской области, будут готовиться в Южно-Сахалинске в спортивно-туристическом комплексе "Горный воздух" вместе со сборной по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Это позволит уменьшить риск заражения коронавирусной инфекцией как во время проведения сборов, так и при перелете чартерным рейсом на Паралимпийские игры в Пекин", - сказал Рожков.

"Также с целью минимизации контактов членов паралимпийской команды перед Играми и необходимостью соблюдения мер, направленных на сохранение здоровья членов российской делегации, ПКР совместно с Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и Федерацией спорта слепых приняли решение о переносе чемпионатов России по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и по горнолыжному спорту слепых, а также сноуборду. Соревнования состоятся после Паралимпийских игр", - добавил Рожков.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.