Сборная Германии по санному спорту завоевала золотые медали Олимпиады в командной эстафете

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Саночники из Германии Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт завоевали золотые медали в командной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Представители Германии показали результат 3 минуты 3,406 секунды. Серебряные медали завоевали австрийские саночники Мадлен Эгле, Вольфганг Киндль, Томас Штой и Лоренц Коллер, отставание которых составило 0,080 секунды, бронзу выиграли латвийцы Элиза Цауце, Кристерс Апарйодс, Мартинш Ботс и Роберт Плюме (отставание 0,948 секунды). Российские саночники Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли четвертое место (+1.261).

Командная эстафета на Олимпийских играх проводится с 2014 года, немецкие саночники выигрывают ее третий раз кряду. Саночники из Латвии, завоевав бронзу, принесли своей сборной первую медаль на текущей Олимпиаде.

В медальном зачете лидируют немцы, выиграв шесть золотых и три серебряные награды. Вторыми идут норвежцы (5-3-4), третьими - австрийцы (4-5-4). Сборная России занимает девятое место (2-3-6). По общему числу наград сборная Австрии занимает первое место (13 медалей). По 12 наград у сборных Норвегии и Канады. Россияне завоевали 11 медалей.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.