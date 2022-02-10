Сборная Германии по санному спорту завоевала золотые медали Олимпиады в командной эстафете

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Саночники из Германии Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт завоевали золотые медали в командной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
Представители Германии показали результат 3 минуты 3,406 секунды. Серебряные медали завоевали австрийские саночники Мадлен Эгле, Вольфганг Киндль, Томас Штой и Лоренц Коллер, отставание которых составило 0,080 секунды, бронзу выиграли латвийцы Элиза Цауце, Кристерс Апарйодс, Мартинш Ботс и Роберт Плюме (отставание 0,948 секунды). Российские саночники Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли четвертое место (+1.261).
Командная эстафета на Олимпийских играх проводится с 2014 года, немецкие саночники выигрывают ее третий раз кряду. Саночники из Латвии, завоевав бронзу, принесли своей сборной первую медаль на текущей Олимпиаде.
В медальном зачете лидируют немцы, выиграв шесть золотых и три серебряные награды. Вторыми идут норвежцы (5-3-4), третьими - австрийцы (4-5-4). Сборная России занимает девятое место (2-3-6). По общему числу наград сборная Австрии занимает первое место (13 медалей). По 12 наград у сборных Норвегии и Канады. Россияне завоевали 11 медалей.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Германия
|6
|3
|0
|9
|2
|Норвегия
|5
|3
|4
|12
|3
|Австрия
|4
|5
|4
|13
|4
|США
|4
|5
|1
|10
|5
|Нидерланды
|4
|3
|1
|8
|6
|Швеция
|4
|1
|2
|7
|7
|Китай
|3
|3
|0
|6
|8
|Италия
|2
|4
|2
|8
|9
|Россия
|2
|3
|6
|11
|10
|Словения
|2
|1
|2
|5
|11
|Франция
|1
|5
|0
|6
|12
|Канада
|1
|4
|7
|12
|13
|Япония
|1
|2
|4
|7
|14
|Швейцария
|1
|0
|3
|4
|15
|Южная Корея
|1
|0
|1
|2
|15
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|17
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|18
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|18
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|20
|Финляндия
|0
|1
|2
|3
|21
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|25
|Латвия
|0
|0
|1
|1