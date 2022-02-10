{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная Германии по санному спорту завоевала золотые медали Олимпиады в командной эстафете

Российские саночники заняли четвертое место
Сборная Германии по санному спорту EPA-EFE/VASSIL DONEV
Описание
Сборная Германии по санному спорту
© EPA-EFE/VASSIL DONEV

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Саночники из Германии Натали Гайзенбергер, Йоханнес Людвиг, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт завоевали золотые медали в командной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Представители Германии показали результат 3 минуты 3,406 секунды. Серебряные медали завоевали австрийские саночники Мадлен Эгле, Вольфганг Киндль, Томас Штой и Лоренц Коллер, отставание которых составило 0,080 секунды, бронзу выиграли латвийцы Элиза Цауце, Кристерс Апарйодс, Мартинш Ботс и Роберт Плюме (отставание 0,948 секунды). Российские саночники Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли четвертое место (+1.261).

Командная эстафета на Олимпийских играх проводится с 2014 года, немецкие саночники выигрывают ее третий раз кряду. Саночники из Латвии, завоевав бронзу, принесли своей сборной первую медаль на текущей Олимпиаде.

В медальном зачете лидируют немцы, выиграв шесть золотых и три серебряные награды. Вторыми идут норвежцы (5-3-4), третьими - австрийцы (4-5-4). Сборная России занимает девятое место (2-3-6). По общему числу наград сборная Австрии занимает первое место (13 медалей). По 12 наград у сборных Норвегии и Канады. Россияне завоевали 11 медалей.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Германия6309
2Норвегия53412
3Австрия45413
4США45110
5Нидерланды4318
6Швеция4127
7Китай3306
8Италия2428
9Россия23611
10Словения2125
11Франция1506
12Канада14712
13Япония1247
14Швейцария1034
15Южная Корея1012
15Австралия1012
17Чехия1012
18Новая Зеландия1001
18Словакия1001
20Финляндия0123
21Белоруссия0101
21Испания0101
23Венгрия0022
24Польша0011
25Латвия0011

 

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Скорович: сборной России по мини-футболу не обещали премиальные за победу над украинцами
4 февраля на чемпионате Европы россияне обыграли команду Украины в полуфинальном матче
Читать полностью