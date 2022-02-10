Сборная Канады по хоккею обыграла команду Германии в матче олимпийского турнира

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Сборная Канады по хоккею со счетом 5:1 обыграла команду Германии в матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Грант (5-я минута), Бен Стрит (10), Даниэль Уинник (11), Максим Норо (33) и Джордан Уил (52). У команды Германии отличился Тобиас Ридер (31).

В другом матче группы A сборная США одержала победу над командой Китая со счетом 8:0.

После первого тура сборные Канады и США набрали по три очка, у команд Германии и Китая нет набранных очков.

В матчах первого тура группы C сборная Финляндии обыграла словаков со счетом 6:2, команда Швеции победила сборную Латвии (3:2). Финны и шведы набрали по 3 очка, у команды Латвии и Словакии нет набранных очков.

В четвертьфинал олимпийского турнира выйдут победители трех групп, а также лучшая сборная из числа занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/4 финала.