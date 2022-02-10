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Олимпиада-2022 в Пекине

Быков считает, что сборной России по хоккею будет нелегко в матче с датчанами на Олимпиаде

Россияне сыграют с командой Дании 11 февраля

ТАСС, 10 февраля. Матч против датчан на Олимпиаде в Пекине не будет простой прогулкой для сборной России, он требует серьезного настроя. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший главный тренер сборной России по хоккею и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков.

Матч между сборными России и Дании состоится 11 февраля в 7:10 мск. В стартовом матче олимпийского турнира российская команда обыграла сборную Швейцарии со счетом 1:0, датские хоккеисты победили чехов (2:1).

"Я думаю, результат датчан с чехами охладил пыл некоторых болельщиков. Нам будет нелегко точно, но, я думаю, наши ребята будут готовы. Нет, нет и еще раз нет, игра с датчанами не будет простой прогулкой. Настрой должен быть очень серьезным", - сказал Быков.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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