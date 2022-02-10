СМИ: руководство хоккейного клуба "Эдмонтон" уволило главного тренера команды Типпетта

ТАСС, 10 февраля. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" отправило в отставку главного тренера команды Дэйва Типпетта. Об этом сообщает телеканал TSN.

По информации источника, также был уволен помощник главного тренера Джим Плейфейр. Решение было принято после поражения "Эдмонтона" от "Чикаго" со счетом 1:4 10 февраля. Джей Вудкрофт, наставник фарм-клуба "Бейкерсфилд Кондорс", займет пост главного тренера "Эдмонтона". Ранее сообщалось, что в клубе были недовольны результатами команды, а также тем, что Типпетт не может наладить атмосферу в раздевалке. "Эдмонтон" в последних четырех матчах одержал одну победу.

"Эдмонтон" находится на пятом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 49 очков в 44 матчах. Следующий матч команда проведет дома против "Нью-Йорк Айлендерс" 12 февраля.