Матч женской Лиги чемпионов с участием "Ростов-Дона" перенесли из-за коронавируса

ТАСС, 10 февраля. Матч группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов между командами "Ростов-Дон" и "Бухарест" не состоится 12 февраля из-за вспышки коронавируса в составе румынского клуба. Об этом сообщает пресс-служба ростовской команды.

"Сегодня вечером румынский клуб обратился в "Ростов-Дон" и сообщил о том, что шесть игроков команды накануне вылета в Россию получили положительный тест на коронавирус. Наш соперник уже проинформировал Европейскую федерацию гандбола о произошедшей ситуации. В настоящий момент "Ростов-Дон" и "Бухарест" ждут официального подтверждения от ЕГФ. Однако уже точно известно, что игра 13-го раунда 12 февраля не состоится", - говорится в сообщении ростовского клуба.

После 12 туров "Ростов-Дон" занимает второе место в группе A, набрав 17 очков в 12 матчах. "Бухарест" идет на пятом месте, после 12 игр у команды 14 очков.