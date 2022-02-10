Главный тренер "Краснодара" Фарке заявил, что не видит проблемы в лимите на легионеров

ТАСС, 10 февраля. Лимит на легионеров в Тинькофф - Российской премьер-лиге по футболу не является помехой для работы главного тренера "Краснодара" Даниэля Фарке. Об этом Фарке рассказал газете "Спорт-Экспресс".

"Я не тот, кто решает вопросы о регламенте проведения турнира. У меня был подобный опыт в Чемпионшипе (второй по силе лиге английского футбола - прим. ТАСС) - там необходимо включать в заявку определенное количество доморощенных игроков. Это правило помогает сборной Англии получать больше футболистов, и это работает. Правда, из-за этого иногда этих молодых игроков перехваливают, и их зарплаты повышаются, ведь они часто попадают в состав, но порой это происходит лишь потому, что у них есть британский паспорт", - сказал Фарке.

"Я пока подожду с оценкой лимита в России, мне нужно поработать при этом правиле, - добавил он. - Для меня это совсем не проблема. Мне нравится моя команда. Конечно, нужно быть внимательным и знать, кто из иностранных футболистов включен в заявку, но я не вижу проблемы".

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.