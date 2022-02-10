СМИ: клуб НБА "Бруклин" обменял Хардена на трех игроков "Филадельфии", включая Симмонса

ТАСС, 10 февраля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" обменял Джеймса Хардена на игроков "Филадельфии" Бена Симмонса, Сета Карри и Андре Драммонда. Об этом сообщает телеканал ESPN со ссылкой на свои источники.

По информации источника, в "Филадельфию" также перейдет Пол Миллсап, а "Бруклин" получит два выбора в первом раунде драфта НБА в 2022 и 2027 году.

Хардену 32 года, он стал игроком "Бруклина" в январе 2021 года в рамках сделки с участием "Кливленда" и "Индианы". Главной целью клуба из Нью-Йорка было иметь у себя в составе Кевина Дюранта, Хардена и Кайри Ирвинга. На данный момент "Бруклин" занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, победив в 29 матчах из 54. Команда проиграла девять игр подряд.

Дюрант пропустил последние 12 матчей "Бруклина" из-за травмы колена, полученной в игре против "Нью-Орлеана" (120:105) 16 января. Ирвинг пропустил старт сезона - клуб отстранил его от игр из-за отказа от вакцинации против коронавируса, но 6 января он провел свой первый матч в текущем регулярном чемпионате против "Индианы" (129:121). Из-за коронавирусных ограничений, установленных в Нью-Йорке, Ирвинг может участвовать только в выездных матчах команды.

Симмонсу 25 лет, он был выбран "Филадельфией" на драфте 2016 года под общим первым номером. В нынешнем сезоне австралиец из-за психологических проблем не провел ни одного матча. "Филадельфия" располагается на пятой строчке в таблице, выиграв 32 матча из 54 встреч.