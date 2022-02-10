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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" уступил "Альбе" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги

Российская команда проиграла со счетом 67:76

ТАСС, 10 февраля. Российский баскетбольный клуб "Зенит" уступил немецкой "Альбе" со счетом 67:76 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Берлине.

Самым результативными игроками матча стали баскетболисты "Зенита" Билли Бэрон и Миндаугас Кузминкас, набравшие по 18 очков. У "Альбы" 14 очков на счету Маодо Ло.

"Зенит" располагается на пятом месте в турнирной таблице Евролиги, выиграв 14 матчей из 23 . "Альба" занимает 15-ю строчку, на счету команды восемь побед в 24 играх.

В следующем матче Евролиги "Зенит" встретится на выезде с польским клубом "Зелена Гура" 14 февраля. "Альба" 24 февраля сыграет с с французским АСВЕЛом.

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