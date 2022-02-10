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НХЛ

СМИ: игрок "Тампы" Кучеров сыграет против "Колорадо" в матче НХЛ в пятницу

Российский хоккеист попал в ковид-протокол 25 января и пропустил три игры

ТАСС, 10 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Никита Кучеров выйдет на лед в гостевом матче регулярного чемпионата против "Колорадо" в пятницу. Об этом в Twitter сообщил журналист портала The Athletic Джо Смит.

25 января россиянин попал в ковид-протокол лиги и пропустил три игры. Матч между "Тампой" и "Колорадо" состоится в ночь на пятницу в 05:00 мск.

Кучерову 28 лет. В текущем сезоне он провел 11 игр и набрал 17 очков (5 шайб + 12 результативных передач). "Тампа" располагается на второй строчке турнирной таблицы Атлантического дивизиона, набрав 66 очков в 46 матчах.

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