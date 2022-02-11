На Олимпиаде в Пекине разыграют семь комплектов медалей

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Семь комплектов наград разыграют 11 февраля на Олимпиаде в Пекине. Победитель Игр 2022 года в скиатлоне лыжник Александр Большунов поборется за свою вторую награду в гонке с раздельным стартом, а олимпийский чемпион Сочи скелетонист Александр Третьяков и его соотечественник Евгений Рукосуев, которые после двух попыток делят четвертое место, проведут заключительные заезды.

В 15-километровой лыжной гонке с раздельным стартом Россию будут представлять четыре спортсмена. 60-м на старт выйдет Илья Семиков, 66-м - Иван Якимушкин, 68-м - Алексей Червоткин. Большунов стартует 70-м. Старт гонки запланирован на 10:00 мск.

Двумя часами позже начнется биатлонный спринт у женщин на дистанции 7,5 км. Седьмой стартует Кристина Резцова, 36-й - Ульяна Нигматуллина, 43-й - Ирина Казакевич, 67-й - Светлана Миронова. Лучшие 30 спортсменок примут участие в гонке преследования 13 февраля.

В шорт-треке будут разыграны медали в женской гонке на дистанции 1 000 метров: в четвертьфинал пробились Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова. Там же начнутся забеги на 500 метров, из россиян выступят Павел Ситников и Константин Ивлев. Они также примут участие в полуфинале эстафеты вместе с олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете Семеном Елистратовым, Денисом Айрапетяном и Даниилом Ейбогом.

Матчи со швейцарцами

В Яньцине стартуют заезды у скелетонисток и будут разыграны медали в мужских соревнованиях. Среди женщин в составе сборной России выступят бронзовый призер Игр в Сочи и чемпионата мира Елена Никитина, Юлия Канакина и Алина Тарарыченкова. У мужчин вместе с Третьяковым и Рукосуевым выступает Даниил Романов, который после двух попыток занимает 23-ю позицию. В том же кластере состоятся соревнования в супергиганте среди горнолыжниц, в которых примет участие Юлия Плешкова.

Состоятся олимпийские соревнования по сноуборду в хаф-пайпе, где россияне не выступают. Конькобежцы разыграют медали на дистанции 10 000 метров, Россию представит Александр Румянцев.

Два матча проведет мужская сборная России по керлингу: рано утром она сыграет со швейцарцами, а вечером - с датчанами. Россиянки также сыграют со швейцарками. Свой второй матч на Олимпиаде проведет мужская сборная России по хоккею, которая сыграет против датчан.