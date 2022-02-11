Футбольной клуб "Ливерпуль" обыграл "Лестер" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 11 февраля. "Ливерпуль" дома победил "Лестер" со счетом 2:0 в матче чемпионата Англии по футболу.

Голами в составе "Ливерпуля" отметился Диогу Жота (34-я и 87-я минуты).

"Ливерпуль" одержал пятую победу подряд во всех турнирах.

"Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 51 очко в 23 встречах. В следующем туре подопечные Юргена Клоппа сыграют против "Бёрнли" на выезде. "Лестер" располагается на 12-й строчке, на его счету 26 очков в 21 матче. Следующую игру команда проведет против "Вест Хэма".