Элерс: сборная Дании по хоккею будет много обороняться в игре с россиянами

ПЕКИН, 11 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной Дании в матче второго тура группового этапа олимпийского турнира с командой России наверняка будут много играть в обороне. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер датской команды Хайнц Элерс.

Матч сборных России и Дании пройдет в пятницу и начнется в 07:10 мск.

"Не думаю, что мы можем удивить россиян. Думаю, у них настолько классная команда, что нам нужно надеяться, что у них будет плохой день, а у нас будет хороший день, и, может быть, удастся достичь результата. Думаю, мы команда, которой нужно приспосабливаться к игре соперника. Конечно, когда ты играешь с классными командами, как Россия, Чехия и Швейцария, не стоит ожидать настолько большого владения шайбой, как хотелось бы, так что, я думаю, мы будем много обороняться", - сказал Элерс.

Специалист рассказал, кого из российских игроков он знает. "По именам я знаю только парня, который играет в московском "Динамо" и является отличным бомбардиром (лучший бомбардир Континентальной хоккейной лиги Вадим Шипачев - прим. ТАСС). Что касается игроков первого звена (Шипачев, Никита Гусев, Михаил Григоренко - прим. ТАСС), то я знаю их. Но не более того, что я видел на видео и в игре позавчера", - отметил Элерс.

По словам тренера, два хоккеиста его команды в настоящее время находятся на карантине.