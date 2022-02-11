Юрист объяснил, как запрещенный препарат мог попасть в организм фигуристки Валиевой

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило о положительном результате теста, взятого у Валиевой в декабре 2021 года на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Из-за этого была перенесена церемония награждения фигуристов по итогам олимпийского командного турнира, который выиграла команда России.

"Причиной мог стать некачественный препарат, включающий в себя триметазидин, - предположил Пацев. - Или предуктал - под этим названием его чаще всего можно купить в аптеке. Это даже не лекарство, а добавка для сердца и никакого результата она не дает".

"Источником мог стать теоретически любой препарат, любая биологически активная добавка, даже совершенно безвредный аминокислотный комплекс, просто загрязненный триметазидином. Такие случаи, к сожалению, уже бывали", - добавил юрист.

В фервале 2018 года Спортивный арбитражный суд временно отстранил бобслеистку Надежду Сергееву и аннулировал ее результаты на Олимпиаде в Пхёнчхане из-за положительной допинг-пробы, где содержался триметазидин. Проба была взята во время Олимпиады. Позднее CAS аннулировал отстранение спортсменки, поскольку установил, что запрещенное вещество могло попасть в организм спортсменки через зараженный продукт.

Олимпийские медали в командном турнире на Олимпиаде в Пекине завоевали Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, второе место заняла команда США, третье - сборная Японии. Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).