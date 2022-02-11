Адамс: Международный олимпийский комитет намерен довести дело Валиевой до конца

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) планирует довести дело, связанное с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой, до конца, иначе организации будут меньше доверять. Об этом журналистам сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на спортсменку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято после рассмотрения апелляции, которую МОК подал на решение РУСАДА.

"В документе ITA подробно изложено все. Что касается имиджа и репутации, то сейчас сложно говорить об этом, пока дело еще не завершено, - сказал Адамс. - Такие ситуации не облегчают проведение Игр. Все спортсмены, которые находятся здесь, привержены чистому спорту, но мы не можем просто отмахнуться от подобных дел, нужно довести его до конца, иначе нам буду меньше доверять".

"Это касается всех, не только 15-летней спортсменки", - добавил он.