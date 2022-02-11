Миронов: сборной России по керлингу нужно дальше улучшать игру на Олимпиаде

ПЕКИН, 11 февраля. /Корр. ТАСС Илья Ермаков/. Российским керлингистам нужно повышать свой уровень игры на групповом турнире Олимпиады в Пекине. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС керлингист сборной России Дмитрий Миронов.

Сборная России по керлингу со счетом 3:6 уступила команде Швейцарии в третьем матче на олимпийском турнире. Ранее российские керлингисты уступили команде США на тай-брейке со счетом 5:6 и обыграли сборную Китая - 7:4. Следующий матч со сборной Дании состоится 11 февраля, начало - 15:05 мск.

"Пока сложно сказать по трем играм, как складывается турнир. В принципе, один матч выиграли, два проиграли. Нужно разыграться, продолжать поднимать уровень игры, стараться выигрывать, - сказал Миронов. - Настрой всегда максимальный. Для начала нужно сыграть группу, чтобы выйти в плей-офф, а там уже максимально выкладываться".

Спортсмен отметил, что в матче со швейцарцами были допущены ошибки в самых нужных бросках, а сопернику они, наоборот, удались. "Так получилось. Это керлинг, могло и у нас произойти, могло и у других команд. Этим и интересен наш вид спорта", - добавил он.

По словам Миронова, турнир в Пекине необычен в связи со множеством организационных ограничений, однако непосредственно на игровой процесс это не влияет. "Восемь человек так же бросают камни, на площадке все то же самое, - добавил он. - Условия здесь хорошие, хорошие кровати с поднимающейся спинкой. Большая квартира, у каждого спортсмена отдельная комната. В общем, все очень хорошо".