Адамс: российские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде, несмотря ситуацию с Валиевой

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены должны продолжать участвовать в Олимпийских играх в Пекине, несмотря на ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на спортсменку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято после рассмотрения апелляции, которую МОК подал на решение РУСАДА о снятии временного отстранения с Валиевой, в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Отвечая на вопрос, должны ли россияне продолжать участвовать в Играх, Адамс сказал: "Я считаю, что да, мы детально изучаем каждый вопрос, а не обвиняем все огульно. Если речь идет об одном человеке, то с ним мы и разбираемся, выясняем, виновен он или нет, - сказал Адамс. - Мы строго следуем решению CAS, команда ОКР выступает здесь без флага и гимна, все ограничения соблюдаются. Главный принцип заключается в том, что мы сохраняем политический нейтралитет: если спортсмен может соревноваться, то он соревнуется".

Сборная России с Валиевой в составе завоевала золотые медали Олимпиады в командном турнире. Церемония награждения победителей и призеров должна была пройти во вторник, однако была отменена из-за положительного результата допинг-теста у российской фигуристки. Второе место заняли американцы, третье - японцы, четвертое - канадцы.