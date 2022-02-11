Скелетонистка Никитина объяснила, почему неудачно выступила в первый день Олимпиады

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Игр-2014 Елена Никитина считает, что причинами ее неудачного выступления в первый день олимпийского турнира скелетонисток в Пекине могли стать скомканная подготовка к соревнованиям, а также неправильные настройки инвентаря. Об этом Никитина рассказала ТАСС.

В пятницу по итогам двух попыток российская спортсменка занимает промежуточное 18-е место. Обладательницы олимпийских наград в женском скелетоне определятся 12 февраля.

"Подготовка к Олимпиаде у меня получилась очень скомканной, во время тренировок мы много чего попробовали, потому что вообще ничего не ехало, - заметила Никитина. - Сейчас лед на трассе очень холодный, и меня коньки просто не держат на нем, поэтому очень сложно рулить. Да, у наших парней все получилось куда лучше вчера. Но я бы объяснила это тем, что они тяжелее нас килограммов на 20, и прижимная сила у них больше, и ребятам попроще скелетоном управлять".

"На технике, на которой я выступала сейчас, я ездила и на тестовых стартах, где нормально со всеми конкурировала и была в тройке. Сейчас все по-другому почему-то. Может быть, не угадали с настройками, на виражах сцепление со льдом очень плохое. И эта проблема, насколько я понимаю, у всех наших девчонок, у кого-то меньше, у кого-то больше", - добавила спортсменка.

На октябрьских тестовых стартах в Пекине Никитина была третьей. Она выиграла две бронзовые медали на чемпионате мира 2021 года, который проходил в германском Альтенберге.

"За медаль, конечно, мне уже не побороться. Сейчас во мне говорят эмоции, конечно, но завтра мне будет очень сложно. И пока у меня нет мотивации выкладываться, бежать и ехать", - призналась собеседница ТАСС.