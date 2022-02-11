Швейцарская горнолыжница Гут-Бехрами завоевала золото Олимпиады в супергиганте

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Швейцарская спортсменка Лара Гут-Бехрами стала олимпийской чемпионкой по горнолыжному спорту в супергиганте на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка показала результат 1 минута 13,51 секунды. Второе место заняла австрийка Мирьям Пухнер (1.13,73), третье - швейцарка Мишель Гизин (1.13,81). Представительница сборной России Юлия Плешкова заняла 20-е место (1.15,26).

Гут-Бехрами 30 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в скоростном спуске и 2022 года в гигантском слаломе, двукратной чемпионкой мира 2021 года, обладательницей Кубка мира сезона-2015/16. В 2008 году в возрасте 17 лет спортсменка стала самой молодой победительницей супергиганта в истории Кубка мира.

В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидирует сборная Германии, в активе которой шесть золотых и три серебряные награды. Второе место занимает сборная Норвегии (5-3-4), третье - команда Австрии (4-6-4), российская команда располагается на девятой строчке (2-3-6). По общему числу медалей лидируют австрийцы (14), следом идут норвежцы и канадцы (по 12). Сборная России располагается на четвертом месте (11).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.