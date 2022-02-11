Швейцарская горнолыжница Гут-Бехрами завоевала золото Олимпиады в супергиганте

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Швейцарская спортсменка Лара Гут-Бехрами стала олимпийской чемпионкой по горнолыжному спорту в супергиганте на Олимпийских играх в Пекине.
Спортсменка показала результат 1 минута 13,51 секунды. Второе место заняла австрийка Мирьям Пухнер (1.13,73), третье - швейцарка Мишель Гизин (1.13,81). Представительница сборной России Юлия Плешкова заняла 20-е место (1.15,26).
Гут-Бехрами 30 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в скоростном спуске и 2022 года в гигантском слаломе, двукратной чемпионкой мира 2021 года, обладательницей Кубка мира сезона-2015/16. В 2008 году в возрасте 17 лет спортсменка стала самой молодой победительницей супергиганта в истории Кубка мира.
В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидирует сборная Германии, в активе которой шесть золотых и три серебряные награды. Второе место занимает сборная Норвегии (5-3-4), третье - команда Австрии (4-6-4), российская команда располагается на девятой строчке (2-3-6). По общему числу медалей лидируют австрийцы (14), следом идут норвежцы и канадцы (по 12). Сборная России располагается на четвертом месте (11).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Германия
|6
|3
|0
|9
|2
|Норвегия
|5
|3
|4
|12
|3
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|4
|США
|4
|5
|1
|10
|5
|Нидерланды
|4
|3
|1
|8
|6
|Швеция
|4
|1
|2
|7
|7
|Китай
|3
|3
|0
|6
|8
|Италия
|2
|4
|2
|8
|9
|Россия
|2
|3
|6
|11
|10
|Япония
|2
|2
|4
|8
|11
|Словения
|2
|1
|2
|5
|12
|Швейцария
|2
|0
|5
|7
|13
|Франция
|1
|5
|0
|6
|14
|Канада
|1
|4
|7
|12
|15
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|16
|Южная Корея
|1
|0
|1
|2
|16
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|18
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|18
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|20
|Финляндия
|0
|1
|2
|3
|21
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|25
|Латвия
|0
|0
|1
|1