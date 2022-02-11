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Олимпиада-2022 в Пекине

Швейцарская горнолыжница Гут-Бехрами завоевала золото Олимпиады в супергиганте

Второй стала австрийка Мирьям Пухнер, третьей - Мишель Гизин
Лара Гут-Бехрами Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Лара Гут-Бехрами
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Швейцарская спортсменка Лара Гут-Бехрами стала олимпийской чемпионкой по горнолыжному спорту в супергиганте на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменка показала результат 1 минута 13,51 секунды. Второе место заняла австрийка Мирьям Пухнер (1.13,73), третье - швейцарка Мишель Гизин (1.13,81). Представительница сборной России Юлия Плешкова заняла 20-е место (1.15,26).

Гут-Бехрами 30 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в скоростном спуске и 2022 года в гигантском слаломе, двукратной чемпионкой мира 2021 года, обладательницей Кубка мира сезона-2015/16. В 2008 году в возрасте 17 лет спортсменка стала самой молодой победительницей супергиганта в истории Кубка мира.

В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидирует сборная Германии, в активе которой шесть золотых и три серебряные награды. Второе место занимает сборная Норвегии (5-3-4), третье - команда Австрии (4-6-4), российская команда располагается на девятой строчке (2-3-6). По общему числу медалей лидируют австрийцы (14), следом идут норвежцы и канадцы (по 12). Сборная России располагается на четвертом месте (11).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Германия6309
2Норвегия53412
3Австрия46414
4США45110
5Нидерланды4318
6Швеция4127
7Китай3306
8Италия2428
9Россия23611
10Япония2248
11Словения2125
12Швейцария2057
13Франция1506
14Канада14712
15Австралия1113
16Южная Корея1012
16Чехия1012
18Новая Зеландия1001
18Словакия1001
20Финляндия0123
21Белоруссия0101
21Испания0101
23Венгрия0022
24Польша0011
25Латвия0011

 

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