Жамнов: российские хоккеисты не до конца выполнили тренерское задание в матче с датчанами

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Игроки сборной России по хоккею не до конца выполнили тренерское задание в матче олимпийского турнира с командой Дании. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской сборной Алексей Жамнов.

Сборная России одержала победу со счетом 2:0.

"Игра в целом не очень. Не понравилось, что то задание, которое давали, не было выполнено в конце. Просили выигрывать нейтральные шайбы и больше держать ее в зоне атаки. Не до конца выполнили задание", - подчеркнул Жамнов.

"Мы не играем как финны (сборная Финляндии в первом матче олимпийского турнира обыграла словаков со счетом 6:2 - прим. ТАСС). После матча с игроками поговорили, есть понимание, у нас есть 24 часа, чтобы все исправить. Много передач, мало угрозы у первого звена, лишний пас. В плане игры в атаке, есть смены, когда они "возят" соперника, посмотрим по переменам [в звеньях]", - добавил главный тренер сборной России.

Российские хоккеисты одержали вторую победу в двух матчах и возглавляют квартет, набрав шесть очков. Второе место занимает команда Дании (3 очка; 2 игры), далее идут чехи (0; 1) и швейцарцы (0; 1). В заключительном матче предварительного этапа сборная России 12 февраля сыграет с командой Чехии.