Жамнов: хоккеист сборной России Плотников сыграет в матче олимпийского турнира с чехами

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею Сергей Плотников дебютирует на олимпийском турнире в Пекине в матче с командой Чехии. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

Сборная России в пятницу обыграла команду Дании со счетом 2:0 и одержала вторую победу на Олимпиаде. Из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус Плотников присоединился к команде в Пекине 7 февраля и не провел на турнире ни одного матча. 12 февраля российские хоккеисты встретятся с чехами.

"Плотников сыграет завтра", - сказал Жамнов.

Нападающий сборной России Артур Каюмов в первой смене матча с датчанами получил травму и больше на льду не появился. "У Каюмова травма верхней части тела. Более подробно узнаем позже. Доктора обследуют, информация будет вечером", - сообщил Жамнов.

Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы В, набрав шесть очков. Второе место занимает команда Дании (3 очка; 2 игры), далее идут чехи (0; 1) и швейцарцы (0; 1).