АПЛ в ближайшие три сезона получит более 10 млрд фунтов за продажу прав на телетрансляции

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. Доходы Английской премьер-лиги (АПЛ) от продажи прав на телетрансляции впервые составят более 10 млрд фунтов стерлингов ($13,5 млрд) в три следующих сезона, при этом зарубежные права будут стоить дороже, чем национальные. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на данные, которые были представлены председателям и исполнительным директорам клубов на собрании акционеров в Лондоне.

По оценкам лиги, от продажи прав зарубежным вещателям в период с 2022 по 2025 год будет получено 5,3 млрд фунтов (почти $7,2 млрд), а от национальных в Соединенном Королевстве - 5,1 млрд фунтов ($6,9 млрд). В предыдущем трехлетнем цикле премьер-лига получила 4,1 млрд фунтов.

В соответствии с изменением правил финансового распределения, внесенным в АПЛ в 2019 году, увеличение зарубежных сделок принесет наибольшую пользу топ-клубам. Рост доходов от новых сделок приведет к тому, что чемпион премьер-лиги в следующем сезоне заработает 176 млн фунтов ($238,6 млн) по сравнению с 153 млн фунтов в нынешнем, а клуб, занявший последнее, 20-е место, получит 106 млн фунтов ($143,7 млн) по сравнению с 97 млн фунтов (131,5 млн долларов) в предыдущем.

Половина средств от любого увеличения общего количества зарубежных прав теперь распределяется в соответствии с тем, какое место клуб занимает в турнирной таблице, и с 2022 года команда, занявшая первое место в АПЛ должна получать дополнительно 25 млн фунтов ($33,8 млн), а замыкающая турнирную таблицу - 9 млн фунтов ($12,2 млн).