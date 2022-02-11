Российские керлингистки проиграли сборной Швейцарии в матче олимпийского турнира

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу со счетом 7:8 уступила команде Швейцарии во втором матче на олимпийском турнире. Соревнования проходят в Пекине.

Сборную России на Олимпийских играх представляют Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная).

Ранее в первом матче на турнире сборная России проиграла команде США со счетом 3:9. В следующем матче россиянки 12 февраля сыграют с командой Южной Кореи. Встреча начнется в 04:05 мск.

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира. Финальная игра пройдет 20 февраля.

Женская сборная России по керлингу в шестой раз представлена на Олимпийских играх. Лучшим результатом является пятое место в 2006 году.