Определены параметры использования Fan ID на финале футбольной Лиги чемпионов в Петербурге

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Аналог паспорта болельщика (Fan ID), который будет использоваться во время финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22 в Санкт-Петербурге, в общей сложности будет действовать в течение недели. Об этом в рамках круглого стола на тему "О ходе подготовки к финалу Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге" заявил генеральный директор оргкомитета финала Алексей Сорокин.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. Решающая игра главного клубного турнира Европы пройдет на домашнем стадионе "Зенита" - "Газпром Арене". Его вместимость составляет 63 026 зрителей. О том, что на этом матче будет использоваться аналог Fan ID, стало известно в ноябре 2021 года.

"Параметры использования Fan ID на финале Лиги чемпионов - три дня до мероприятия и три дня после", - сказал Сорокин.

Fan ID является нововведением России как организатора Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018, а также части игр чемпионата Европы - 2020. Fan ID - персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матч. По паспорту болельщика иностранцы имеют право въехать в Россию, не оформляя визу.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.