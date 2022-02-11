Легков: лыжник Большунов достойно выступил в гонке на 15 км на Олимпиаде

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов показал достойный результат в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Александр Легков.

В пятницу Большунов стал вторым в гонке с раздельным стартом. Победу одержал финн Ийво Нисканен. Бронзовым призером стал норвежец Йоханнес Клебо.

"Результат отличный, Большунов второй, это медаль Олимпиады, это достойно, - сказал Легков. - Понятно, что есть Нисканен, который выиграл все "разделки" в этом году по ходу сезона, он был одним из фаворитов. Мы хотели бы, чтобы Александр победил, но это здорово, что он боролся и бился сегодня, медаль есть. Что касается Нисканена и Клебо, то здорово, что такая конкуренция есть, прямо интересно смотреть".

"Мы желаем Большунову золота, это наше все, мы его любим и ценим. Алексей Червоткин тоже огромный молодец, пятым пришел, скорее всего, поставят на первый этап [эстафеты]. Хорошее выступление, может быть, Саша будет недоволен. Но я знаю, что впереди будет много гонок, желаем золота", - добавил собеседник агентства.

Большунов завоевал шестую олимпийскую награду, ранее в Пекине он стал первым в скиатлоне, а на Играх 2018 года завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль. До этого больше всего наград среди отечественных лыжников было у Николая Зимятова (четыре золотая и серебряная). "Он уже рекорд по призовым местам побил по сравнению с Зимятовым, но у того четыре олимпийские золотые медали. Мы желаем, чтобы Александр этот рекорд тоже побил и был лучшим из лучших", - заключил Легков.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". Россиянин является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, также спортсмен завоевал шесть серебряных и одну бронзовую медаль мировых первенств. Он стал первым в России лыжником, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.