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Олимпиада-2022 в Пекине

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на эстафету на Олимпиаде

Соревнования пройдут 12 февраля
Наталья Непряева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Наталья Непряева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова вошли в состав женской сборной России на эстафетную гонку 4х5 км на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Гонка пройдет 12 февраля. Ступак и Непряева выступят классическим стилем, Сорина и Степанова - свободным.

На Олимпиаде 2018 года за сборную России в эстафете выступили Ступак, Непряева, Анастасия Седова и Анна Нечаевская и заняли третье место. На чемпионате мира 2021 года Яна Кирпиченко, Ступак, Сорина и Непряева стали серебряными призерами в этой дисциплине.

Непряева на нынешней Олимпиаде завоевала серебряную медаль в скиатлоне. Ступак является бронзовым призером Олимпиады 2018 года.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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