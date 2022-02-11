Панжинский: Нисканен был сильнее Большунова в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Финский лыжник Ийво Нисканен по всем параметрам был сильнее россиянина Александра Большунова в гонке на 15 км с раздельным стартом классическим стилем. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский.

В пятницу Большунов занял в гонке второе место. Золотую медаль завоевал Нисканен, бронзовым призером стал норвежец Йоханнес Клебо. Алексей Червоткин занял пятое место.

"По моему мнению, сегодня все-таки с Нисканеном бороться было невозможно. Саша делал все правильно и даже на финише отыграл, но Нисканен был сильнее по всем параметрам. Нисканен сильно начал гонку, что на высоте очень рискованно, но, видимо, чувствовал себя настолько хорошо, он очень красиво шел к своей победе, остановить сегодня его не мог никто", - сказал Панжинский.

13 февраля пройдет мужская лыжная эстафета.

"Алексей Червоткин после провала в первой гонке доказал, что он сильный классист, он очень хорошо провел гонку, возможно, немного не поверил в себя, начал спокойнее, затем стал отыгрывать, но немного не хватило, уверен на 100%, что Алексей заслужил место в эстафете. Насчет Артема Мальцева сложно говорить, есть Денис Спицов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев также хорошо может пробежать 10 километров - выбор сложный", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.