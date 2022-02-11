Шведский конькобежец ван дер Пул установил мировой рекорд на дистанции 10 000 м

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул установил мировой рекорд на дистанции 10 000 метров и завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине.

Результат ван дер Пула составил 12 минут 30,74 секунды. Второе место занял нидерландец Патрик Руст (12.44,59), третье - итальянец Давиде Гьотто (12.45,98). Россиянин Александр Румянцев занял пятое место, установив национальный рекорд (12.51,33).

Ван дер Пулу 25 лет, ранее на Играх в Пекине он стал олимпийским чемпионом на дистанции 5 000 метров. Ван дер Пул также является действующим чемпионом мира на дистанциях 5 000 и 10 000 метров. Предыдущий рекорд мира также принадлежал шведскому конькобежцу и был установлен в 2021 году на чемпионате мира.

Румянцеву 35 лет, спортсмен представляет общество "Динамо". Конькобежец в третий раз участвует в Олимпийских играх. Румянцев является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года на дистанции 10 000 метров и бронзовым призером мирового первенства - 2019 в командной гонке, а также трехкратным серебряным призером чемпионатов Европы.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.