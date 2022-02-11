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Олимпиада-2022 в Пекине
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Шведский конькобежец ван дер Пул установил мировой рекорд на дистанции 10 000 м

Швед завоевал золотую медаль соревнований, вторым стал нидерландец Патрик Руст, третьим - итальянец Давиде Гьотто
Нильс ван дер Пул Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Нильс ван дер Пул
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул установил мировой рекорд на дистанции 10 000 метров и завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине.

Результат ван дер Пула составил 12 минут 30,74 секунды. Второе место занял нидерландец Патрик Руст (12.44,59), третье - итальянец Давиде Гьотто (12.45,98). Россиянин Александр Румянцев занял пятое место, установив национальный рекорд (12.51,33).

Ван дер Пулу 25 лет, ранее на Играх в Пекине он стал олимпийским чемпионом на дистанции 5 000 метров. Ван дер Пул также является действующим чемпионом мира на дистанциях 5 000 и 10 000 метров. Предыдущий рекорд мира также принадлежал шведскому конькобежцу и был установлен в 2021 году на чемпионате мира.

Румянцеву 35 лет, спортсмен представляет общество "Динамо". Конькобежец в третий раз участвует в Олимпийских играх. Румянцев является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года на дистанции 10 000 метров и бронзовым призером мирового первенства - 2019 в командной гонке, а также трехкратным серебряным призером чемпионатов Европы.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия63514
2Германия6309
3Швеция5229
4Австрия46414
5США45110
6Нидерланды4419
7Китай3306
8Россия24612
9Италия24410
10Япония2248
11Словения2125
12Швейцария2057
13Франция1506
14Канада14712
15Финляндия1124
16Австралия1113
17Южная Корея1012
17Чехия1012
19Новая Зеландия1001
198Словакия1001
21Белоруссия0101
21Испания0101
23Венгрия0022
24Польша0011
25Латвия0011

 

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