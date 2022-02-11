Шведский конькобежец ван дер Пул установил мировой рекорд на дистанции 10 000 м

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул установил мировой рекорд на дистанции 10 000 метров и завоевал вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине.
Результат ван дер Пула составил 12 минут 30,74 секунды. Второе место занял нидерландец Патрик Руст (12.44,59), третье - итальянец Давиде Гьотто (12.45,98). Россиянин Александр Румянцев занял пятое место, установив национальный рекорд (12.51,33).
Ван дер Пулу 25 лет, ранее на Играх в Пекине он стал олимпийским чемпионом на дистанции 5 000 метров. Ван дер Пул также является действующим чемпионом мира на дистанциях 5 000 и 10 000 метров. Предыдущий рекорд мира также принадлежал шведскому конькобежцу и был установлен в 2021 году на чемпионате мира.
Румянцеву 35 лет, спортсмен представляет общество "Динамо". Конькобежец в третий раз участвует в Олимпийских играх. Румянцев является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года на дистанции 10 000 метров и бронзовым призером мирового первенства - 2019 в командной гонке, а также трехкратным серебряным призером чемпионатов Европы.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|6
|3
|5
|14
|2
|Германия
|6
|3
|0
|9
|3
|Швеция
|5
|2
|2
|9
|4
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|5
|США
|4
|5
|1
|10
|6
|Нидерланды
|4
|4
|1
|9
|7
|Китай
|3
|3
|0
|6
|8
|Россия
|2
|4
|6
|12
|9
|Италия
|2
|4
|4
|10
|10
|Япония
|2
|2
|4
|8
|11
|Словения
|2
|1
|2
|5
|12
|Швейцария
|2
|0
|5
|7
|13
|Франция
|1
|5
|0
|6
|14
|Канада
|1
|4
|7
|12
|15
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|16
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|17
|Южная Корея
|1
|0
|1
|2
|17
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|19
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|198
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|21
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|25
|Латвия
|0
|0
|1
|1