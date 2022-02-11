Умер кикбоксер Канатбек Сыдыгалиев

БИШКЕК, 11 февраля. /ТАСС/. Киргизский кикбоксер Канатбек Сыдыгалиев умер в возрасте 44 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации кикбоксинга Киргизии.

"Ушел Канатбек Сыдыгалиев. Друг, муж, отец, чемпион! Это большая потеря и трагедия для сообщества кикбоксинга Кыргызстана", - отмечается в сообщении на странице федерации в Instagram.

Сыдыгалиев родился в селе Арал Таласского района. Он завоевал титулы чемпиона Евразии 1999 и 2000 годов, бронзовую медаль чемпионата Европы (2000), две серебряные (1999, 2001) и бронзовую (2003) медали чемпионатов мира. Также кикбоксер стал обладателем Кубка мира 2002 года, чемпионом Европы среди профессионалов 2003 года и интерконтинентальным чемпионом среди профессионалов 2004 года.

Сыдыгалиев одерживал победы в составе клуба "Гермес профи" в матчевых встречах сборной Киргизии с командами США, Великобритании и Ливана.