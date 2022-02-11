Норвежская биатлонистка Рёйселанн завоевала золотую медаль Олимпийских игр в спринте

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанн завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в спринте на 7,5 км.

Рёйселанн преодолела дистанцию за 20 минут 44,3 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг (отставание 30,9 секунды; 0 промахов), бронзу завоевала итальянка Доротея Вирер - (+37,2; 0). Россиянка Кристина Резцова заняла шестое место (+1.05,0; 2), Ульяна Нигматуллина - 13-е (+1.27,5; 2), Ирина Казакевич - 20-е (+1.39,4; 1), Светлана Миронова - 47-е (+2.33,3; 3).

Рёйселанн 31 год, она стала двукратной олимпийской чемпионкой, ранее на Играх в Пекине норвежка завоевала золотую медаль в смешанной эстафете. Рёйселанн завоевала олимпийскую медаль в спринте второй раз подряд, на Играх 2018 года норвежка стала серебряным призером. Всего на счету биатлонистки пять олимпийских медалей и 11 побед на чемпионатах мира, также Рёйселанн является лидером общего зачета Кубка мира текущего сезона.

Эберг 22 года, она завоевала первую олимпийскую медаль в карьере. Вирер 31 год, она выиграла третью олимпийскую и первую личную олимпийскую медаль карьере. Итальянка является трехкратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.