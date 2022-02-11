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Олимпиада-2022 в Пекине
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Норвежская биатлонистка Рёйселанн завоевала золотую медаль Олимпийских игр в спринте

Второй стала шведка Эльвира Эберг, третьей - итальянка Доротея Вирер
Марте Рёйселанн EPA-EFE/FILIP SINGER
Описание
Марте Рёйселанн
© EPA-EFE/FILIP SINGER

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанн завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в спринте на 7,5 км.

Рёйселанн преодолела дистанцию за 20 минут 44,3 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг (отставание 30,9 секунды; 0 промахов), бронзу завоевала итальянка Доротея Вирер - (+37,2; 0). Россиянка Кристина Резцова заняла шестое место (+1.05,0; 2), Ульяна Нигматуллина - 13-е (+1.27,5; 2), Ирина Казакевич - 20-е (+1.39,4; 1), Светлана Миронова - 47-е (+2.33,3; 3). 

Рёйселанн 31 год, она стала двукратной олимпийской чемпионкой, ранее на Играх в Пекине норвежка завоевала золотую медаль в смешанной эстафете. Рёйселанн завоевала олимпийскую медаль в спринте второй раз подряд, на Играх 2018 года норвежка стала серебряным призером. Всего на счету биатлонистки пять олимпийских медалей и 11 побед на чемпионатах мира, также Рёйселанн является лидером общего зачета Кубка мира текущего сезона. 

Эберг 22 года, она завоевала первую олимпийскую медаль в карьере. Вирер 31 год, она выиграла третью олимпийскую и первую личную олимпийскую медаль карьере. Итальянка является трехкратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира. 

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия63514
2Германия6309
3Швеция5229
4Австрия46414
5США45110
6Нидерланды4419
7Китай3306
8Россия24612
9Италия24410
10Япония2248
11Словения2125
12Швейцария2057
13Франция1506
14Канада14712
15Финляндия1124
16Австралия1113
17Южная Корея1012
17Чехия1012
19Новая Зеландия1001
198Словакия1001
21Белоруссия0101
21Испания0101
23Венгрия0022
24Польша0011
25Латвия0011

 

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