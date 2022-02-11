Норвежская биатлонистка Рёйселанн завоевала золотую медаль Олимпийских игр в спринте

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанн завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в спринте на 7,5 км.
Рёйселанн преодолела дистанцию за 20 минут 44,3 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг (отставание 30,9 секунды; 0 промахов), бронзу завоевала итальянка Доротея Вирер - (+37,2; 0). Россиянка Кристина Резцова заняла шестое место (+1.05,0; 2), Ульяна Нигматуллина - 13-е (+1.27,5; 2), Ирина Казакевич - 20-е (+1.39,4; 1), Светлана Миронова - 47-е (+2.33,3; 3).
Рёйселанн 31 год, она стала двукратной олимпийской чемпионкой, ранее на Играх в Пекине норвежка завоевала золотую медаль в смешанной эстафете. Рёйселанн завоевала олимпийскую медаль в спринте второй раз подряд, на Играх 2018 года норвежка стала серебряным призером. Всего на счету биатлонистки пять олимпийских медалей и 11 побед на чемпионатах мира, также Рёйселанн является лидером общего зачета Кубка мира текущего сезона.
Эберг 22 года, она завоевала первую олимпийскую медаль в карьере. Вирер 31 год, она выиграла третью олимпийскую и первую личную олимпийскую медаль карьере. Итальянка является трехкратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|6
|3
|5
|14
|2
|Германия
|6
|3
|0
|9
|3
|Швеция
|5
|2
|2
|9
|4
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|5
|США
|4
|5
|1
|10
|6
|Нидерланды
|4
|4
|1
|9
|7
|Китай
|3
|3
|0
|6
|8
|Россия
|2
|4
|6
|12
|9
|Италия
|2
|4
|4
|10
|10
|Япония
|2
|2
|4
|8
|11
|Словения
|2
|1
|2
|5
|12
|Швейцария
|2
|0
|5
|7
|13
|Франция
|1
|5
|0
|6
|14
|Канада
|1
|4
|7
|12
|15
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|16
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|17
|Южная Корея
|1
|0
|1
|2
|17
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|19
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|198
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|21
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|25
|Латвия
|0
|0
|1
|1