Сотрудник МЧС РФ рассказал о работе на горнолыжных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине

БАРНАУЛ, 11 февраля. /ТАСС/. Командир отделения 6-го отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Сергей Ахременко рассказал о подробностях работы руководителем группы быстрого реагирования на соревнованиях по горным лыжам на Олимпийских играх в Пекине. Комментарий Ахременко ТАСС предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"Работаем мы в команде совместно с китайскими специалистами, участвуют судьи со всей России, - сказал Ахременко. - Я здесь в качестве руководителя группы быстрого реагирования на состязаниях по горным лыжам - на скоростных спусках. В подчинении у меня 20 человек, люди дежурят на постах по всей трассе, на старте и финише. Группа быстрого реагирования занимается экстренным решением возникающих инцидентов, это самая сложная работа на склоне".

"Например, спортсмен сошел с трассы, тогда я должен оценить ситуацию, решить проблему, оказать помощь, чтобы как можно быстрее все вернулось в нужное русло. Конечно, многолетняя служба в МЧС России научила меня быстро принимать нужные решения, правильно действовать в экстремальных обстоятельствах. Я очень рад, что мне выпала такая честь, благодарен руководству отряда и Главного управления за поддержку, которую мне оказывают", - добавил собеседник агентства.

Ахременко служит в пожарной охране с 1996 года, за эти годы был неоднократно поощрен руководством отряда и главка за отличную службу и профессиональные достижения. Ахременко является судьей международной категории по горнолыжному спорту. Он многократно участвовал и побеждал в соревнованиях, в том числе выступал за отряд. Ранее Ахременко также принимал участие в качестве судьи в Олимпиадах в Сочи и Пхёнчхане.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.