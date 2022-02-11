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Олимпиада-2022 в Пекине

Нидерландская шорт-трекистка Схюлтинг установила мировой рекорд на дистанции 1 000 метров

Предыдущий рекорд установила Сим Сок Хи из Южной Кореи в 2012 году
Сюзанне Схюлтинг EPA-EFE/Fazry Ismail
Описание
Сюзанне Схюлтинг
© EPA-EFE/Fazry Ismail

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Нидерландская шорт-трекистка Сюзанне Схюлтинг вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине с мировым рекордом на дистанции 1 000 м - 1 минута 26,514 секунды.

Схюлтинг побила результат Сим Сок Хи из Южной Кореи, который она установила в 2012 году. Из россиянок в этой дисциплине бежали Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова, которые заняли третье и четвертое места и не смогли пробиться в полуфинал.

Схюлтинг 24 года, она является олимпийской чемпионкой 2018 года на дистанции 1 000 м. На Олимпиаде в Пекине она стала второй на дистанции 500 м.

Финал пройдет позднее в пятницу. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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