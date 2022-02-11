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Олимпиада-2022 в Пекине
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Нидерландская шорт-трекистка Схюлтинг завоевала золото Олимпиады на дистанции 1 000 м

Второй стала кореянка Чхве Мин Джон, третьей - представительница Бельгии Ханне Десмет
Сюзанне Схюлтинг EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG
Описание
Сюзанне Схюлтинг
© EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Представительница Нидерландов Сюзанне Схюлтинг завоевала золотую медаль в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1 000 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Схюлтинг показала результат 1 минута 28,391 секунды. Серебро выиграла кореянка Чхве Мин Чон (1.28,443). Третье место заняла представительница Бельгии Ханне Десмет (1.28,928). Россиянки Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова заняли третье и четвертое места соответственно во втором четвертьфинальном забеге и не смогли пробиться в полуфинал соревнований.

Схюлтинг в четвертьфинальном забеге установила новый мировой рекорд (1.26,514). Она побила результат Сим Сок Хи из Южной Кореи, установленный в 2012 году (1.26,661). Сим Сок Хи не смогла принять участие в Олимпийских играх, так как была исключена из сборной Южной Кореи из-за текстовых сообщений, которые она отправляла тренеру во время Олимпиады в Пхёнчхане и где высмеивала партнершу по команде Чхве Мин Чон.

Схюлтинг 24 года, она стала двукратной олимпийской чемпионкой. На Играх 2018 года она выиграла золото на этой же дистанции и бронзу в эстафете. Также на Олимпиаде в Пекине она выиграла серебро на дистанции 500 м.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия63514
2Германия6309
3Нидерланды54110
4Швеция5229
5Австрия46414
6США45110
7Китай3306
8Россия24612
9Италия24410
10Япония2248
11Словения2125
12Швейцария2057
13Франция1506
14Канада14712
15Финляндия1124
16Австралия1113
16Южная Корея1113
18Чехия1012
19Новая Зеландия1001
19Словакия1001
21Белоруссия0101
21Испания0101
23Венгрия0022
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011

 

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