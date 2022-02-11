Нидерландская шорт-трекистка Схюлтинг завоевала золото Олимпиады на дистанции 1 000 м

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Представительница Нидерландов Сюзанне Схюлтинг завоевала золотую медаль в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1 000 метров на Олимпийских играх в Пекине.
Схюлтинг показала результат 1 минута 28,391 секунды. Серебро выиграла кореянка Чхве Мин Чон (1.28,443). Третье место заняла представительница Бельгии Ханне Десмет (1.28,928). Россиянки Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова заняли третье и четвертое места соответственно во втором четвертьфинальном забеге и не смогли пробиться в полуфинал соревнований.
Схюлтинг в четвертьфинальном забеге установила новый мировой рекорд (1.26,514). Она побила результат Сим Сок Хи из Южной Кореи, установленный в 2012 году (1.26,661). Сим Сок Хи не смогла принять участие в Олимпийских играх, так как была исключена из сборной Южной Кореи из-за текстовых сообщений, которые она отправляла тренеру во время Олимпиады в Пхёнчхане и где высмеивала партнершу по команде Чхве Мин Чон.
Схюлтинг 24 года, она стала двукратной олимпийской чемпионкой. На Играх 2018 года она выиграла золото на этой же дистанции и бронзу в эстафете. Также на Олимпиаде в Пекине она выиграла серебро на дистанции 500 м.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|6
|3
|5
|14
|2
|Германия
|6
|3
|0
|9
|3
|Нидерланды
|5
|4
|1
|10
|4
|Швеция
|5
|2
|2
|9
|5
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|6
|США
|4
|5
|1
|10
|7
|Китай
|3
|3
|0
|6
|8
|Россия
|2
|4
|6
|12
|9
|Италия
|2
|4
|4
|10
|10
|Япония
|2
|2
|4
|8
|11
|Словения
|2
|1
|2
|5
|12
|Швейцария
|2
|0
|5
|7
|13
|Франция
|1
|5
|0
|6
|14
|Канада
|1
|4
|7
|12
|15
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|16
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|16
|Южная Корея
|1
|1
|1
|3
|18
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|19
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|19
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|21
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1