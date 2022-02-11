Нидерландская шорт-трекистка Схюлтинг завоевала золото Олимпиады на дистанции 1 000 м

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Представительница Нидерландов Сюзанне Схюлтинг завоевала золотую медаль в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1 000 метров на Олимпийских играх в Пекине.

Схюлтинг показала результат 1 минута 28,391 секунды. Серебро выиграла кореянка Чхве Мин Чон (1.28,443). Третье место заняла представительница Бельгии Ханне Десмет (1.28,928). Россиянки Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова заняли третье и четвертое места соответственно во втором четвертьфинальном забеге и не смогли пробиться в полуфинал соревнований.

Схюлтинг в четвертьфинальном забеге установила новый мировой рекорд (1.26,514). Она побила результат Сим Сок Хи из Южной Кореи, установленный в 2012 году (1.26,661). Сим Сок Хи не смогла принять участие в Олимпийских играх, так как была исключена из сборной Южной Кореи из-за текстовых сообщений, которые она отправляла тренеру во время Олимпиады в Пхёнчхане и где высмеивала партнершу по команде Чхве Мин Чон.

Схюлтинг 24 года, она стала двукратной олимпийской чемпионкой. На Играх 2018 года она выиграла золото на этой же дистанции и бронзу в эстафете. Также на Олимпиаде в Пекине она выиграла серебро на дистанции 500 м.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.