Грубец: чешские хоккеисты хотят выиграть у россиян, чтобы прибавить в уверенности

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии намерены выиграть у россиян в матче олимпийского турнира для большей уверенности в своих силах. Об этом журналистам рассказал вратарь команды Шимон Грубец.

Чехи победили швейцарцев в матче предварительного этапа олимпийского турнира со счетом 2:1 по буллитам. Поскольку сборная Чехии не смогла победить швейцарцев в основное время, россияне с двумя победами обеспечили себе место в четвертьфинале, выиграв группу.

"Для нас важна каждая игра, нужно побеждать в следующем матче для большей уверенности. Я рад, что мы выиграли у швейцарцев, это наша первая победа", - сказал Грубец.

Голкипер отметил игру вратаря сборной России Ивана Федотова, не пропустившего пока на этом турнире. "Это хороший игрок, как и вся российская команда", - подчеркнул он.

Россияне сыграют с чехами 12 февраля.