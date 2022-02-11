Терюшков: "Химки" выполнили все требования для отмены запрета на регистрацию футболистов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" выполнил все требования для отмены запрета Российского футбольного союза (РФС) на регистрацию новых игроков. Об этом ТАСС сообщил член наблюдательного совета клуба и комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

20 января РФС наложил на подмосковный клуб запрет на регистрацию новых игроков. Палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении "Химок" о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объеме и обязала клуб выплатить аккредитованному посреднику вознаграждение за оказанные услуги, а также штраф за задержку выплаты.

"Запрет на регистрацию новичков? Сегодня мы выполнили все требования. Как я и говорил, после 10 февраля у нас проблем с этим не будет. Мы выполнили все требования, ждем ответа от РФС", - сказал Терюшков.

"Химки" после 18 матчей набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.