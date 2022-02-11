Мужская сборная России по керлингу победила датчан со счетом 10:2 в матче на Олимпиаде

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Российские керлингисты одержали победу над командой Дании со счетом 10:2 в четвертом матче на Олимпийских играх в Пекине.

Пятый энд встречи сборная России выиграла со счетом 6:0, а после 6-го энда датчане отказались от продолжения борьбы.

Сборную России на олимпийском турнире представляют Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной).

Ранее сборная России победила команду Китая со счетом 7:4, а также проиграла американцам (5:6) и швейцарцам (3:6). В следующем матче российская команда встретится с итальянцами. Встреча пройдет 13 февраля (начало - в 04:05 мск).

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира. Финальная игра пройдет 19 февраля, днем ранее состоится матч за третье место. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.