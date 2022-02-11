Боец UFC Чимаев заявил, что готов лететь в США для проведения поединка

ТАСС, 11 февраля. Представитель Швеции Хамзат Чимаев готов вылететь в США на поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), вероятным соперником спортсмена будет бразилец Гилберт Бернс. Комментарии Чимаева приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Я прилетел в Таиланд, а сейчас улечу в Швецию и оттуда - в США, - сказал Чимаев. - Пока что виза есть, пока есть, будем драться. А если не будет - то не будет. Мне без разницы, драться по-любому буду".

30 октября 2021 года Чимаев одержал досрочную победу удушающим приемом над китайцем Ли Цзинляном в первом раунде поединка в полусреднем весе. Этот бой стал для представителя Швеции первым за год.

"В субботу я улечу домой, - сказал боец. - Там, в Швеции, две-три недели буду готовиться и, как UFC скажут, вылечу в Америку - как обычно, за месяц до боя. И там продолжу подготовку. Мне сказали, что на 99 процентов это [соперником будет] Гилберт Бернс".

"Я готовлюсь, мне никогда не давали [бои] за два месяца. Единственное - бой с Ли Цзяньлянем, его дали за полтора месяца. Обычно за две-три-четыре недели, посмотрим. Надеюсь, Гилберт согласится и мы будем драться", - заявил спортсмен.

Чимаеву 27 лет, он является уроженцем Чеченской Республики, с 19 лет представляет Швецию. В марте он объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса. Позднее боец заявил о возобновлении выступлений. Всего на счету спортсмена десять побед и ни одного поражения, все поединки он выиграл досрочно.