Глухов: сборной России по керлингу сопутствовала удача в матче с датчанами

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Сборная Дании по керлингу не воспользовалась ошибками российской команды в матче на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение журналистам высказал скип сборной России по керлингу Сергей Глухов.

Россияне одержали победу над командой Дании со счетом 10:2 в четвертом матче на Олимпийских играх в Пекине. Пятый энд встречи сборная России выиграла со счетом 6:0, а после шестого энда датчане отказались от продолжения борьбы. Сборную России на олимпийском турнире представляют Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной).

"Есть соперники, которые прощают твои ошибки, есть те, которые не прощают. Сборная Дании более молодая в этом плане команда, которая прощала именно ошибки. У нас также сегодня было их много, мы будем о них говорить сейчас в раздевалке, надо будет сделать выводы к послезавтрашней игре", - сказал Глухов.

Глухов отметил, что на таком уровне нечасто удается выигрывать энды со счетом 6:0. "Для того, чтобы "украсть" шесть камней, должно произойти что-то специфическое, - отметил он. - Это, как правило, наезд камня на что-то, большое скопление камней, непредсказуемые отскоки, как, допустим, сегодня. Тактики на выигрыш с таким преимуществом нет, не существует, должно тебе где-то повезти, где-то не повезти, сегодня это и произошло".

Он пояснил, что датчане не могли сдаться сразу после проигранного 0:6 пятого энда, поскольку правила международной федерации разрешают отказаться от продолжения борьбы не раньше, чем после шести сыгранных эндов. "Ни одна команда на таком уровне выступления не будет продолжать играть при таком счете. И это было правильно с их стороны", - добавил Глухов.

Глухов также рассказал, что в субботу у керлингистов выходной, они хотели бы посетить хоккейный стадион, чтобы поддержать сборную России в матче с командой Чехии.

Об олимпийском турнире по керлингу

Ранее сборная России победила команду Китая со счетом 7:4, а также проиграла американцам (5:6) и швейцарцам (3:6). В следующем матче российская команда встретится с итальянцами. Встреча пройдет 13 февраля (начало - в 04:05 мск).

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира. Финальная игра пройдет 19 февраля, днем ранее состоится матч за третье место. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.