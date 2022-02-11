Глава РПЛ попросил комитет по этике проверить высказывания Федуна в отношении Газизова

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц направил в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) обращение от генерального директора футбольного клуба "Уфа" Шамиля Газизова, который попросил лигу проверить высказывания владельца московского футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна в свой адрес. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

В пятницу Газизов в разговоре с ТАСС заявил, что направил письмо Хачатурянцу по поводу высказываний Федуна. Президент РПЛ, согласно регламенту, направил его в комитет по этике. "Я ничего не ожидаю, действую согласно регламенту", - сказал Газизов, не уточнив высказывания, по поводу которых составлено обращение.

"Комитет по этике РФС получил обращение президента РПЛ с просьбой проверить высказывания председателя совета директоров ФК "Спартак" Леонида Федуна о Шамиле Газизове на предмет возможного нарушения регламента РФС по этике. Обращение будет рассмотрено на заседании комитета, дата которого определится в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Комментарием Федуна ТАСС в данный момент не располагает.

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", в марте 2021-го он вновь занял пост в уфимском клубе.