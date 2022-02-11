Дата заседания комитета по этике РФС по делу Федуна определится на следующей неделе

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Дата заседания комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) по делу председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна будет определена в середине следующей недели. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.

В пятницу в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц направил в комитет по этике РФС обращение от генерального директора футбольного клуба "Уфа" Шамиля Газизова, который попросил лигу проверить высказывания Федуна в свой адрес.

"Комитет по этике рассмотрит этот вопрос в конце месяца. Точная дата пока не определена, она станет известна в середине следующей недели", - сказал Андреев.

Газизов занимал должность генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе.